La DPOSS volvió a pedir el uso racional del agua por las bajas temperaturas en Tierra del Fuego

Ante las bajas temperaturas que afectan a Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) volvió a solicitar a la comunidad que haga un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de garantizar el abastecimiento durante los días de intenso frío.

Desde el organismo recordaron que dejar las canillas abiertas de manera permanente para evitar el congelamiento de las cañerías no es una práctica recomendable, ya que genera un importante desperdicio de agua, disminuye la presión de la red y puede perjudicar el servicio que reciben otros usuarios.

La DPOSS explicó que la forma más efectiva de prevenir el congelamiento de las instalaciones domiciliarias es aislar correctamente las cañerías con materiales adecuados, proteger las instalaciones expuestas a las bajas temperaturas y reparar de inmediato cualquier pérdida de agua que pueda detectarse.

Además, recomendó evitar consumos innecesarios y utilizar el recurso de manera responsable para contribuir al normal funcionamiento del sistema de distribución.

El organismo provincial remarcó que la colaboración de los usuarios resulta fundamental durante los períodos de temperaturas extremas, cuando la demanda de agua potable aumenta y las condiciones climáticas pueden afectar el funcionamiento de la red.

Finalmente, la DPOSS agradeció el compromiso de la comunidad y reiteró el pedido de hacer un uso racional del agua potable, con el objetivo de preservar la continuidad del servicio y asegurar el abastecimiento para todos los vecinos de la provincia.