El Gobierno modificó el mecanismo de actualización de las tarifas de gas

El Gobierno nacional modificó el mecanismo utilizado para actualizar las tarifas de gas natural y oficializó un nuevo esquema para trasladar a las facturas las diferencias entre el precio estimado y el costo real del combustible adquirido por las distribuidoras.

La medida fue establecida mediante la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la nueva normativa, las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) dejarán de calcularse en forma estacional y pasarán a incorporarse cada dos meses, durante la vigencia de la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Qué cambia para los usuarios?

Según explicó el Gobierno, el nuevo mecanismo busca dar mayor previsibilidad a las facturas de gas y evitar que los usuarios enfrenten fuertes incrementos durante el invierno por la combinación de un mayor consumo y un aumento simultáneo del precio del gas.

La resolución sostiene que el cambio permitirá distribuir esos ajustes en períodos más cortos, reduciendo el impacto que podrían tener sobre las boletas.

Además, el Ejecutivo busca facilitar que las empresas distribuidoras administren directamente la compra del gas natural, sin intervención de las autoridades nacionales, en el marco de la reorganización del mercado energético.

La resolución instruye al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a implementar el nuevo esquema a partir de los cuadros tarifarios de agosto, cuando se realizará el primer cálculo bajo esta modalidad.

Desde el Gobierno aclararon que la modificación no altera el mecanismo mediante el cual se reconocen los costos de adquisición del gas, sino que cambia la periodicidad con la que esas diferencias son incorporadas a las tarifas.