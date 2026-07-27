Exempleada de Carrefour Ushuaia denunció acoso laboral, violencia de género y un despido sin causa

Una exempleada de Carrefour Ushuaia denunció haber sido víctima de acoso laboral, violencia de género, persecución y hostigamientos durante los últimos años de su relación laboral con la empresa. La mujer sostiene que, pese a haber realizado reclamos internos y denuncias formales, nunca obtuvo respuestas y finalmente fue despedida sin causa mientras impulsaba actuaciones vinculadas a los hechos que denunció.

Vanesa Vallejos, quien trabajó 20 años en la sucursal ubicada sobre calle 12 de Octubre y Karukinka, contó en diálogo con Ushuaia 24 que decidió hacer pública su historia luego de iniciar acciones legales.

Según relató, el conflicto comenzó aproximadamente cinco años antes de su despido y estuvo marcado por una serie de episodios que, asegura, afectaron tanto su salud como su continuidad laboral. "Hace cinco años venía sufriendo hostigamiento y persecución laboral por un delegado llamado Juan Guapura. Pedí ayuda al mismo gremio para que lo paren", afirmó.

La exempleada sostuvo que, con el paso del tiempo, las situaciones de hostigamiento fueron agravándose y que incluso intentaron modificar sus condiciones laborales. "Después de cansarse de hostigarme me persiguió intentando que firmara cambio de sector con cambio de categoría, que está contra la ley. Filtraban información mía para que algunas personas me hicieran bullying", aseguró.

Según Vallejos, el conflicto también derivó en episodios de violencia verbal dentro del establecimiento. "Uno de las personas que él tenía como mano derecha me perseguía, me hostigaba verbalmente al punto de violentarme en el depósito junto a otro hombre", a quien mencionó como Luis Barreto.

La mujer afirmó que, frente a esa situación, solicitó que la empresa activara un protocolo interno por violencia de género, aunque sostiene que nunca se investigaron los hechos. "Cuando pedí que abrieran un protocolo interno por violencia de género pararon todo. Nadie investigó, no hubo sanción. Luis Barreto acepta la situación que yo denuncio y no se lo sanciona", manifestó.

En su testimonio también cuestionó la respuesta de la empresa. Según afirmó, el gerente de la sucursal, Matías Pucineri, estaba al tanto de lo que ocurría. "El gerente Matías Pucineri intenta exigirme mi arreglo cuando yo le digo que no estoy en condiciones. El 26 de marzo de 2026 jamás me preguntó cómo me sentía", sostuvo.

Vallejos también dirigió fuertes críticas hacia el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU), que dirige el gremialista Pablo García, del que aseguró haber sido afiliada durante dos décadas. "Hace 27 años en el cargo de delegado. No dejan que nadie llegue a ser delegado. La empresa permite todo", afirmó sobre Juan Guapura.

Asimismo, aseguró que pocos días antes de ser despedida el dirigente sindical habría realizado una advertencia delante de otras personas. "Unos días antes Juan Guapura, en una fiesta, dijo que me hacía echar frente al gerente, personal del gremio CECU, ya que con él nadie puede", relató.

Respecto de su desvinculación, Vallejos afirmó que se produjo mientras mantenía actuaciones vinculadas a una denuncia por violencia de género. "El despido estando en el Ministerio de Trabajo una causa por violencia de género. Me despidieron igual sin causa", declaró.

La exempleada indicó que actualmente, junto a su abogada Griselda Engelhard, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N.º 3, donde —según explicó— solicitó que se investiguen los hechos denunciados y que se preserven las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado como parte de la causa.

Finalmente, sostuvo que también decidió hacer pública su historia porque considera que otras personas podrían haber atravesado situaciones similares dentro del ámbito laboral. "No voy a parar hasta que haya justicia y nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé", concluyó.