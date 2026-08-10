AHORA 24 | Varios barrios de Ushuaia permanecerán sin luz por 4 horas

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este lunes 10 de agosto se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de Ushuaia, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La interrupción comenzará a las 11:30 y tendrá una duración estimada de cuatro horas, por lo que, de cumplirse el plazo previsto, el servicio comenzaría a normalizarse alrededor de las 15:30.

Según informó el organismo, los trabajos estarán concentrados en tareas de mantenimiento preventivo de la turbina Rolls-Royce.

El corte afectará al Valle de Andorra y los barrios La Cantera, Dos Banderas, Las Raíces y zonas aledañas, Los Morros, Kaiken, Las Terrazas, Ecológico y Oshowia.

También estará alcanzado el barrio San Vicente de Paul, específicamente el sector ubicado sobre la calle José Ignacio Rucci.

En el barrio Towora, la interrupción comprenderá el sector delimitado por Magallanes, Lasserre y Roca. Además, estará afectada el área comprendida entre las calles Magallanes, Juana Fadul, Gobernador Paz y Antártida Argentina.

El corte también alcanzará a la zona industrial

La DPE informó que la interrupción afectará además a establecimientos ubicados en la Zona Industrial de Ushuaia, entre ellos Vinisa Fueguina, Planta 2 de Newsan, Logística Newsan, Noblex, Electronic System, Multistore, Pesantar, Hilandería Fueguina, One Sport, Newsan e IPASA.

Al tratarse de una duración estimada, el horario de restitución del suministro podría depender del desarrollo de los trabajos.