Condenaron a Carlos Córdoba y Miguel Arana por las estafas de las 128 Viviendas del Río Pipo

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este viernes al histórico dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y a Miguel Arana a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlos coautores penalmente responsables de 22 hechos de estafa cometidos entre diciembre de 2013 y fines de 2017.

Además, los jueces ordenaron la inmediata detención de ambos condenados bajo la modalidad de prisión preventiva, por lo que deberán cumplir la pena en unidad carcelaria mientras la sentencia continúa su proceso judicial.

La causa investigó una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales correspondientes al programa de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.

Durante el juicio oral se analizó cómo los acusados habrían obtenido beneficios económicos mediante distintas operaciones vinculadas al acceso a esas soluciones habitacionales, afectando a numerosas personas que entregaron dinero, vehículos y otros bienes bajo promesas de adjudicación de viviendas que finalmente nunca se concretaron.

Según se expuso durante las audiencias, las víctimas realizaban pagos que en algunos casos superaban los 700 mil y 800 mil pesos de la época, creyendo que accederían a una vivienda vinculada al gremio estatal.

El Tribunal consideró acreditada la existencia de 22 hechos de estafa reiterados vinculados al manejo irregular de las viviendas.

Por otra parte, los jueces absolvieron a Eric Moscoso Panozo, quien había llegado a juicio acusado por el delito de lavado de activos.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de 4 años de prisión para Córdoba y Arana al considerar probada su participación en los hechos investigados.

Respecto de Moscoso Panozo, la Fiscalía había requerido su absolución por el beneficio de la duda, criterio que finalmente fue acompañado por el Tribunal.

Tras escuchar a las partes y analizar toda la prueba producida durante el debate oral, el Tribunal dio a conocer este viernes el veredicto condenatorio.

Las últimas palabras de Córdoba antes de la condena

Antes de escuchar la sentencia, Carlos Córdoba habló ante los jueces y sostuvo su inocencia. El dirigente sindical aseguró que nunca utilizaron las viviendas para “hacer plata” y defendió el trabajo realizado por el gremio durante años.

“La verdad es que quiero felicitar que hoy pueda terminar el juicio, porque es un peso bastante importante que he llevado en mi espalda”, expresó.

Además, señaló que “jamás nosotros le hemos metido a la gente diciéndoles que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por otro”.

Durante sus palabras finales, Córdoba afirmó que las 128 viviendas formaban parte de un proyecto más amplio de 600 soluciones habitacionales y aseguró que siempre actuó “de manera inocente”.

“Confío mucho en todos ustedes”, manifestó antes de que el Tribunal anunciara la condena.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 16 de junio a las 19 horas.