Se cayó Meta: reportan fallas globales en Facebook, Instagram y WhatsApp

Miles de usuarios en distintos países reportaron este viernes problemas para acceder a Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios de Meta. La empresa aún no informó oficialmente las causas de la interrupción.
 
AHORA 2412/06/2026

Una falla de alcance global afecta este viernes a las principales plataformas de Meta. Usuarios de distintos países comenzaron a reportar problemas para utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, generando una ola de reclamos en redes sociales y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales. 

Los inconvenientes incluyen errores al iniciar sesión, dificultades para cargar publicaciones, problemas en el envío de mensajes y fallas en la actualización de contenidos. En algunos casos, los usuarios fueron desconectados de sus cuentas y no pudieron volver a ingresar.

Los primeros reportes comenzaron durante la mañana de este viernes y rápidamente se multiplicaron en plataformas de monitoreo de interrupciones, donde miles de usuarios informaron fallas simultáneas en los servicios de Meta.

Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial explicando el origen del problema ni informó cuándo podría restablecerse completamente el funcionamiento de sus aplicaciones.

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