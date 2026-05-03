El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV Hondius

Crucero MV Hondius | Foto: oceanwide-expeditions.com

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que, hasta el momento, no recibió comunicación oficial por parte de autoridades nacionales sobre el presunto brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, que había operado previamente desde el puerto de Ushuaia.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que no existen casos confirmados de hantavirus en Tierra del Fuego desde que se tienen registros epidemiológicos, y remarcaron que las zonas endémicas del virus en el país se concentran principalmente en áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Asimismo, explicaron que el principal reservorio del virus en la Patagonia es el roedor conocido como ratón colilargo, y señalaron que en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de una subespecie capaz de actuar como vector de la enfermedad.

En cuanto a la situación a nivel nacional, detallaron que durante 2026 se registraron 32 casos de hantavirosis en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Salta, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y Jujuy.

El comunicado también precisó que el crucero había desarrollado su temporada antártica con base en Ushuaia y que su último zarpe desde la provincia se produjo el 1 de abril, con destino a islas del Atlántico Sur, incluyendo Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Desde el Ministerio aclararon que, hasta ahora, se desconocen las identidades de las personas afectadas, lo que impide realizar una trazabilidad epidemiológica o determinar posibles vínculos con el sistema sanitario provincial.

Finalmente, remarcaron que se continúa con el monitoreo de la situación y se aguarda información oficial de organismos nacionales e internacionales, al tiempo que llevaron tranquilidad a la población al asegurar que no hay evidencia que vincule a la provincia con casos confirmados relacionados con este evento.