Detuvieron a dos hombres y secuestraron un vehículo por el millonario robo a la joyería en Río Grande

En el marco de las tareas investigativas desplegadas por el robo perpetrado este martes en la joyería Valenza, ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 600, efectivos de la Comisaría Primera de Río Grande concretaron una serie de medidas judiciales que derivaron en la detención de dos personas e importantes secuestros.

De acuerdo a las estimaciones iniciales vertidas en la denuncia, el perjuicio económico ocasionado al establecimiento comercial asciende a una suma calculada entre los 25 y los 30 millones de pesos en mercadería y piezas de valor.

Los procedimientos se llevaron a cabo de forma coordinada en inmuebles ubicados en las arterias Irigoyen al 200, Avenida Prefectura Naval al 800, Trejo Noel al 600, Santa Rosa al 800, Garibaldi al 3200, Paso de los Andes al 3000 y Triviño al 100.

Como resultado de las irrupciones, las autoridades policiales efectivizaron la detención en carácter de comunicados de dos masculinos adultos vinculados a la causa investigada.

En el marco de las requisas, el personal interviniente procedió al secuestro de un automóvil marca Volkswagen Gol de color negro, junto a diversos elementos catalogados como de vital interés para el avance de la causa judicial.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se prosigue con el diligenciamiento de las actuaciones sumariales correspondientes.