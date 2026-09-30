Más de 9 mil personas utilizan diariamente el transporte público de Ushuaia

El director ejecutivo de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Gustavo Cinti, presentó un informe detallado sobre el funcionamiento del servicio de transporte público en la capital fueguina, donde precisó que la compañía estatal registra actualmente más de 3,5 millones de cortes de boleto al año, promediando una demanda superior a los 9.000 pasajes diarios.

La prestación se sostiene mediante una flota de más de 20 unidades activas distribuidas en cinco líneas estratégicas que articulan la movilidad en la ciudad.

Durante su exposición, Cinti repasó el histórico del servicio y recordó las tres declaraciones de emergencia que atravesó el sistema en gestiones anteriores. En ese sentido, puntualizó que durante la crisis de 2016 la prestataria privada redujo su parque automotor a solo cinco colectivos operativos, provocando una caída en la demanda de 2,8 millones a menos de 2 millones de pasajes anuales.

Frente a dicho escenario, en 2017 la gestión del intendente Walter Vuoto asumió la prestación directa mediante la UISE, reabsorbiendo a 62 trabajadores que habían sido cesanteados por la firma saliente e incorporando 20 unidades 0 kilómetro. El funcionario enfatizó que desde esa decisión se concibió al transporte no como una unidad de negocio lucrativa, sino como un servicio social y esencial.

A partir de la estatización, la cobertura se amplió hacia 21 sectores urbanos que carecían de conectividad. Mediante la creación de las líneas D y E, el servicio ingresó a zonas como Identidad Fueguina, Andorra y Dos Banderas, sumando además ocho combis adaptadas que operan en los circuitos de difícil acceso desde principios de 2025.

Actualmente, la red de recorridos de UISE conecta de manera directa con 79 establecimientos educativos, alcanza el 94% de los centros de salud de la ciudad, el 85% de los espacios culturales y el 81% de los recintos deportivos de Ushuaia.