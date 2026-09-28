El Juzgado confirmó que la alerta roja de INTERPOL por la desaparición de Sofía Herrera continúa vigente

En septiembre de 2020 la Justicia difundió posibles rostros de José Dagoberto Díaz Águila

El Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte informó que la notificación roja de INTERPOL vinculada con José Dagoberto Díaz Águila continúa vigente de manera ininterrumpida en el marco de la investigación por la desaparición de Sofía Herrera.

Ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre la supuesta baja de la medida internacional, el tribunal interviniente aclaró que INTERPOL Argentina mantiene contacto constante con la sede judicial y coordina las actuaciones operativas del expediente.

"Que determinada información no aparezca en los registros públicos no significa que la notificación haya perdido vigencia. INTERPOL determina el nivel de difusión de acuerdo con las características de cada caso", precisó el comunicado judicial en relación con los niveles de acceso reservado que manejan las fuerzas policiales de los países miembros de la organización.

Asimismo, la magistratura señaló que el representante legal de la familia Herrera y el Ministerio Público Fiscal se encuentran al tanto de las actuaciones y de la vigencia de la medida de captura internacional.

Respecto de las declaraciones surgidas desde la organización Missing Children, desde la sede judicial remarcaron que dicha entidad no forma parte del expediente ni posee acceso a la información reservada del proceso, por lo que los únicos canales formales de consulta son el juzgado y la querella.

A 18 años de la desaparición de la niña en un camping cercano a Río Grande, la Justicia de Tierra del Fuego reafirmó el compromiso institucional de continuar ordenando medidas de prueba para el esclarecimiento definitivo del caso.