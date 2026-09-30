Martín Perez presentó el Presupuesto 2027: alivio fiscal, 37 obras públicas y fortalecimiento de la red de salud

El intendente de Río Grande, Martín Perez, presentó personalmente este miércoles ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2027, cuyo monto total asciende a $239.505 millones. La propuesta contempla una pauta de incremento del 21% —acorde a las proyecciones de inflación del Banco Central de la República Argentina— y centra sus ejes operacionales en la reducción de tasas, el fomento del empleo mediante la obra pública y el acompañamiento a sectores vulnerables.

El diseño del esquema financiero para el año entrante responde a un contexto socioeconómico complejo, caracterizado por la retracción en el empleo industrial y el incremento de la demanda sobre las prestaciones locales. Ante este escenario, la administración municipal planteó la necesidad de preservar el equilibrio fiscal sin resentir la cobertura de los servicios esenciales.

Medidas de alivio tributario y plan de regularización de deudas

Uno de los aspectos salientes de la formulación presupuestaria reside en el paquete de incentivos y facilidades de pago para los contribuyentes locales:

Bonificación en la Unidad Fiscal: Se contempla un descuento del 60% en la Unidad Fiscal (UF), fijando su valor en $508 para contener el impacto sobre la economía familiar.

Incentivo al buen cumplimiento: Se mantendrá un beneficio del 30% de bonificación para aproximadamente 17 mil contribuyentes que registren sus obligaciones al día.

Planes de pago en cuotas: Se implementará un sistema de regularización de deudas en hasta 12 cuotas fijas sin necesidad de tarjeta de crédito.

Exención de intereses en pago anual: Se propone la cancelación del pago anual sin intereses punitorios ni de financiación, medida que alcanzará a unos 10.000 vecinos.

Plan de obra pública y contención social

En materia de infraestructura, el Municipio proyecta la ejecución de 37 obras públicas orientadas a intervenciones viales, saneamiento, suelo urbano y mejoras barriales, con la finalidad de dinamizar la actividad económica local y preservar puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Asimismo, la partida destinada a la Red Municipal de Salud alcanzará los $18.682 millones para el sostenimiento de 15 dispositivos territoriales, mientras que el área de asistencia alimentaria contará con una asignación de $6.670 millones para atender las necesidades básicas de la población.

Deuda de coparticipación por parte del Gobierno Provincial

Durante la exposición, Perez reafirmó el reclamo formal hacia el Gobierno provincial por la demora en la transferencia de los fondos de coparticipación. Según los registros contables con corte al 31 de agosto de 2026, la acreencia en favor del Municipio suma $16.119,4 millones, cifra que se triplicó a lo largo del presente año y genera tensión sobre la liquidez necesaria para el pago a proveedores y la continuidad de servicios.

Tras la presentación oficial del Ejecutivo, el proyecto ingresará formalmente al cuerpo concejal para su análisis en comisiones y posterior debate en el recinto.