Con caras nuevas, Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba

La Selección Argentina se impuso por 4 a 0 ante su par de Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, en el marco de un encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El trámite del cotejo mostró una marcada superioridad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que resolvió las acciones con efectividad en la red y pasajes de amplio dominio territorial y futbolístico.

El marcador se abrió a los 19 minutos de la primera etapa por intermedio de Lautaro Martínez, quien conectó dentro del área para certificar el 1-0 parcial. Diez minutos más tarde, a los 29', Nico Paz amplió la diferencia tras una maniobra colectiva. En el complemento, el zaguero Cristian "Cuti" Romero estampó el 3-0 de cabeza a los 9 minutos, mientras que el ingresado José "Flaco" López selló la goleada definitiva a los 41 del segundo tiempo.

La sorpresa de la nueva Selección fue Leonel Flores, con una brillante actuación y un futuro prometedor dentro de la Selección.

¡ERA UN GOLAZO, FLORES!

Al pibe de Boca le taparon el quinto gol de la Selección ante Bolivia. pic.twitter.com/a2TJQfbple — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

El análisis de Lautaro Martínez y del "Cuti" Romero: renovación y el legado de Messi

Al término del partido, el delantero del Inter de Milán y referente del ataque nacional valoró la incorporación de nuevos juveniles al plantel tras el último ciclo mundialista: “Hay muchos chicos nuevos, muchas caras nuevas. La energía sigue siendo la misma después del reencuentro tras el Mundial. Es un orgullo y una responsabilidad; siempre doy lo mejor, doy lo máximo y apoyo desde el lugar que me toque”.

Respecto al próximo encuentro del seleccionado, el cual marcará la despedida formal de Lionel Messi del equipo nacional, el atacante expresó: “Será un partido con muchas emociones y muy importante, ojalá que lloremos poco. Viene un cambio, un proceso nuevo, y tenemos una responsabilidad enorme por el legado que deja Messi, el mejor jugador de todos los tiempos”.

Por su parte, el marcador central cordobés Cristian Romero, quien lució el brazalete de capitán durante el encuentro en el estadio Kempes, ponderó la significación personal del encuentro y el liderazgo dentro del grupo. “Es un día de esos que van a quedar marcados por toda mi vida. Nunca pensé estar acá habiendo pasado la época dorada de la Selección. Y esto sigue, hay que armar un buen grupo; tenemos un excelente cuerpo técnico y grupo de trabajo. Vivirlo acá en mi ciudad es un día muy bonito, y más habiendo arrancado con un gol. Estoy preparado para asumir esta responsabilidad”, afirmó el defensor.

Consultado sobre el momento en que conoció que asumiría la capitanía del equipo, el zaguero detalló: “Lionel Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo, cuando me dijo que iba a ser el tercer capitán. Después del Mundial, cuando Leo dijo que no iba a seguir, me tocó asumir esta responsabilidad. Vamos a extrañar mucho a Leo, se lo va a extrañar muchísimo porque como él no hay otro”.