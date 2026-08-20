Expulsaron del país a un dominicano condenado por vender drogas en Río Grande

La Delegación Tierra del Fuego de la Dirección Nacional de Migraciones concretó este jueves la expulsión y salida definitiva de la Argentina de José Luis Rodríguez Cabrera, ciudadano dominicano de 41 años, quien había sido condenado por comercialización de estupefacientes en Río Grande.

El procedimiento se realizó en articulación con la División de Asuntos Migratorios, el Servicio Penitenciario y la Justicia Federal, y constituye uno de los primeros operativos de estas características encabezados por Ariel Escobar desde su reciente designación como delegado de Migraciones en Tierra del Fuego.

Según explicó Escobar, la medida se ejecutó luego de que quedara firme la orden de expulsión y se cumplieran las condiciones establecidas para hacer efectiva la salida del país.

Cómo fue el operativo de expulsión del extranjero

El procedimiento se inició a las 00:10 de este jueves, cuando Rodríguez Cabrera fue retirado de la Unidad de Detención N° 1 del Servicio Penitenciario de Río Grande, donde permanecía alojado desde el 11 de abril de 2024.

Desde allí fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, donde abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormente, fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para concretar su salida definitiva de la Argentina con destino a la República Dominicana. “Se ejecutó sin novedades”, confirmó Escobar al brindar detalles del procedimiento.

La expulsión se originó en una causa iniciada por un hecho ocurrido en Río Grande durante 2024, en el marco de una infracción a la Ley de Estupefacientes.

De acuerdo con lo informado por Migraciones, Rodríguez Cabrera fue considerado coautor material y penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes y recibió una condena de cuatro años y tres meses de prisión.

El 7 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió cancelar su residencia legal en la Argentina y dispuso su expulsión del territorio nacional, además de establecer una prohibición permanente de reingreso al país.

Una vez cumplida la proporción correspondiente de la pena y encontrándose firme la orden administrativa, el Tribunal Oral Federal autorizó el traslado para concretar la expulsión.