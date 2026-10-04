Ushuaia | Un joven fue hospitalizado tras impactante choque en las 200 Viviendas

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado a la madrugada, donde un joven impactó contra un pilar de los edificio de las 200 Viviendas, por la calle Gobernador Paz, y continúa internado debido a diversas heridas.

El siniestro vial ocurrió en el sector de las 200 Viviendas, puntualmente a la altura de la Tira N° 10. En el lugar, un automóvil Toyota Yaris que era conducido por Federico Alvarengo, de 24 años, colisionó de manera directa contra un pilar de hormigón del complejo habitacional.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió múltiples lesiones y debió ser asistido primeramente por personal de bomberos del cuartel central, para luego ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia.

Según pudo saber este medio, Alvarengo continúa internado en el nosocomio local en observación a raíz de las diversas heridas padecidas en el accidente.

En el sector del hecho se realizaron las diligencias de rigor para determinar las causas que desencadenaron la colisión.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes con intervención del Juzgado de Instrucción de turno.