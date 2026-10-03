Vuoto entregó al CAAD el decreto de preadjudicación del predio para su edificio propio

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, visitó las instalaciones del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) para hacer entrega formal al equipo directivo del decreto de preadjudicación del predio destinado a la construcción de su edificio propio.

Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó la importancia institucional de esta norma, al señalar que le brindará a la cooperadora de la entidad el respaldo legal necesario para buscar financiamiento, articular con el sector privado y canalizar el apoyo de la comunidad en pos de saldar una histórica demanda.

“Este decreto le permite al CAAD avanzar con financiamiento y con el acompañamiento de diferentes sectores para la construcción de su edificio propio. Es un sueño que vienen llevando adelante hace años para tener su propia institución”, destacó Vuoto durante la entrega del documento.

Asimismo, el Intendente explicó que la preadjudicación del terreno fue articulada de manera conjunta con el Concejo Deliberante capitalino, posibilitando la cesión de la tierra a la cooperadora del CAAD, organismo que asumirá la responsabilidad de ejecutar y coordinar la obra civil.

Inicio de trabajos en el terreno

La comitiva municipal estuvo integrada por la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; y el concejal Nicolás Pelloli. Por parte de la institución, la documentación fue recepcionada por su directora, Fernanda Gaillard, junto a integrantes del equipo directivo.

Tras la formalización de la entrega del predio, esta misma semana comenzaron los primeros trabajos de movimiento de suelo y acondicionamiento del terreno para el posterior inicio de las etapas edilicias, impulsadas mediante el esfuerzo de la cooperadora, donaciones del sector privado y el acompañamiento de vecinos de la ciudad.