Un preso con salidas transitorias vencidas fue apuñalado durante una pelea en la vía pública

Efectivos de la Comisaría Primera de Ushuaia intervinieron durante la madrugada de este viernes en un violento hecho registrado en la intersección de las calles Darwin y Canga, el cual finalizó con un hombre herido con arma blanca y otro detenido bajo la ley de flagrancia.

Al arribar al sitio tras el llamado de emergencia, el personal policial constató una riña en la vía pública entre dos sujetos identificados como Emanuel Agustín González (34) y Emiliano Alonso (35).

Durante el procedimiento, los uniformados advirtieron que Alonso portaba un cuchillo, mientras que González presentaba heridas cortantes de consideración en la zona del rostro y en uno de sus brazos. Ante la gravedad de las lesiones, el agredido recibió las primeras atenciones y fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Regional Ushuaia.

En el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad procedieron a la aprehensión inmediata de Emiliano Alonso, quedando a disposición de la Fiscalía de turno del distrito judicial sur.

Salida transitoria incumplida y pedido de captura

En el marco de las averiguaciones posteriores sobre el perfil de los involucrados, las autoridades policiales determinaron que el hombre apuñalado, Emanuel Agustín González, es actualmente interno del Servicio Penitenciario Provincial.

González gozaba del beneficio de salidas transitorias pero no se había reintegrado a la unidad de detención el pasado jueves 1 de octubre a las 22:00 horas, tal como lo establecía su régimen sumarial. Debido a este incumplimiento, sobre su persona pesaba un radiograma de búsqueda y captura activo expedido por las autoridades penitenciarias al momento del altercado.

Efectivos de la Policía Provincial y peritos de la División Científica realizaron las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento sumarial de la causa.