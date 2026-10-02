Río Grande: El Presupuesto Municipal 2027 incluye una quita de impuestos a vecinos y comercios

Martin Perez en el Concejo Deliberante presentando el Presupuesto

En el marco de la presentación oficial del Presupuesto Municipal 2027, el intendente de Río Grande, Martín Perez, anunció la incorporación de un conjunto de medidas de alivio tributario destinadas a reducir la carga fiscal de los vecinos, incentivar el cumplimiento voluntario y acompañar al sector comercial e industrial de la ciudad frente al contexto económico local.

Durante su alocución, el jefe comunal contextualizó la propuesta presupuestaria en las dificultades que atraviesa la actividad productiva, la pérdida de puestos de trabajo y la contracción de los ingresos familiares, marcando la necesidad de implementar herramientas de contención desde el Estado municipal.

Entre las principales disposiciones para el ejercicio 2027 se destaca una bonificación general del 60% de la Unidad Fiscal (UF), lo que moderará la pauta de actualización de las tasas e impuestos locales.

Beneficios para contribuyentes cumplidores y moratoria

El esquema presentado reconoce expresamente a los vecinos que se encuentran con sus obligaciones al día. Aquellos categorizados como "Contribuyente Cumplidor" accederán a una bonificación del 10% en sus tributos de 2027, sumada a una bonificación extraordinaria del 5%, alcanzando un beneficio acumulado del 15%.

Por otro lado, la Municipalidad pondrá en marcha un Plan de Regularización de Deudas Tributarias que estará vigente desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. Este programa permitirá cancelar obligaciones pendientes con una quita del 100% de los intereses moratorios, sin interés de financiación y en hasta 12 cuotas mensuales. Asimismo, quienes adhieran al plan y mantengan la regularidad podrán acceder a un descuento adicional del 15% por pago anual anticipado del ejercicio 2027.

Alivio fiscal para el sector comercial

Como medida de respaldo a la actividad económica local, el proyecto presupuestario incluye una bonificación del 100% de la Tasa de Seguridad e Higiene para todos los comerciantes de la ciudad durante la totalidad del ejercicio fiscal 2027.

Con este paquete de medidas, la administración municipal busca consolidar un esquema de recaudación previsible y accesible, facilitando la regularización dominial y fiscal de las familias riograndenses.