La Armada Argentina y Brasil iniciaron la fase operativa del ejercicio Fraterno XXXIX en el Atlántico Sur

Las unidades de la Armada Argentina y la Marina de Brasil comenzaron la fase operativa del ejercicio combinado Fraterno XXXIX, con la navegación de los buques que participarán de las actividades previstas en el Atlántico Sur.

Desde la Base Naval Puerto Belgrano zarparon las fragatas brasileñas “Tamandaré” y “União”, que llevan a bordo sus respectivas unidades aeronavales Wild Lynx. Junto a ellas partió el Grupo de Tareas de la Armada Argentina, integrado por el destructor ARA “La Argentina”, las corbetas ARA “Espora” y ARA “Robinson” y el buque logístico ARA “Patagonia”.

El despliegue se completó con la zarpada desde la Base Naval Mar del Plata del submarino brasileño “Humaitá” y el buque de socorro submarino “Guillobel”. También se sumó el patrullero oceánico ARA “Storni”, perteneciente al Área Naval Atlántica.

A las unidades desplegadas en el mar se incorpora además el Comando de la Aviación Naval, con aeronaves Sea King, Lockheed P-3C Orion, Beechcraft B-200 y Turbo Mentor.

El ejercicio contempla distintas actividades destinadas a elevar el nivel de preparación de las unidades participantes y mejorar la capacidad de operar de manera coordinada entre ambas fuerzas.

Además de las ejercitaciones navales, Fraterno XXXIX incluye un programa de intercambio de oficiales y suboficiales a bordo de las diferentes unidades, con el objetivo de profundizar la integración profesional y el conocimiento mutuo.

La actividad forma parte del esquema de cooperación militar entre Argentina y Brasil y busca fortalecer la relación bilateral y aumentar la interoperabilidad táctica de sus fuerzas navales durante las operaciones desarrolladas en el Atlántico Sur.