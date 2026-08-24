Universidades nacionales vuelven al paro por 48 horas en reclamo por salarios y financiamiento

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y otros sindicatos del sector confirmaron un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por una recomposición salarial y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se definió luego de que los gremios cuestionaran la falta de avances en las negociaciones y el tratamiento de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

Desde los sindicatos señalaron que durante una audiencia judicial realizada el viernes, en el marco de la causa vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno habría mostrado una postura que, según denunciaron, continúa dilatando la resolución del conflicto.

El reclamo se produce luego de un paro de cinco días realizado entre el 18 y el 22 de agosto, durante el cual los docentes universitarios también reclamaron una recomposición salarial, el pago del 28,5% correspondiente a junio y sus respectivos retroactivos.

Entre los pedidos también se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de la garantía salarial y fondos destinados a capacitación.

Los gremios sostienen que la falta de actualización presupuestaria afecta distintos aspectos del funcionamiento de las universidades nacionales, entre ellos el mantenimiento de los edificios, el pago de salarios docentes y el sostenimiento de las becas para estudiantes.

En este contexto, Conadu y las demás organizaciones sindicales resolvieron profundizar las medidas de fuerza con una nueva huelga de 48 horas.