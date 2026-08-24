El Municipio de Río Grande puso en marcha el Consejo Municipal de Salud Mental, un espacio que busca fortalecer la articulación entre instituciones, organizaciones, asociaciones, fuerzas de seguridad y distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Salud, tiene como objetivo compartir información, coordinar acciones y construir respuestas integrales frente a las distintas problemáticas vinculadas a la salud mental.

Durante el lanzamiento, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que el Consejo permite formalizar un trabajo que el Municipio viene desarrollando desde hace cinco años junto a instituciones y asociaciones. “Hoy estamos formalizando un trabajo que venimos articulando desde hace cinco años. La creación de este Consejo nos permite dar un paso más y generar un espacio permanente de encuentro y trabajo conjunto”, señaló.

Perez explicó que uno de los objetivos será analizar la situación de la salud mental en Río Grande y en el contexto provincial y nacional, además de compartir información y fortalecer los dispositivos que ya funcionan en la ciudad.

El Consejo también permitirá identificar dificultades, establecer prioridades y avanzar en un plan de trabajo con objetivos concretos y participación de diferentes actores de la ciudad.

La creación de este espacio se encuentra contemplada en la Ordenanza Municipal N.º 4418/2022, que establece un ámbito de participación y articulación entre el Estado y distintos sectores para abordar de manera integral las políticas de salud mental.

Del encuentro participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora; los concejales Walter Abregú y Verónica Martínez; integrantes del gabinete municipal; representantes del Ministerio Público de la Defensa y del Colegio Público de Abogados; asociaciones, Veteranos de Guerra de Malvinas, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades de la UTN y del CENT 35.