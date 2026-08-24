Río Grande puso en marcha el Consejo Municipal de Salud Mental
El Municipio de Río Grande puso en marcha el Consejo Municipal de Salud Mental, un espacio que busca fortalecer la articulación entre instituciones, organizaciones, asociaciones, fuerzas de seguridad y distintos sectores de la comunidad.
La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Salud, tiene como objetivo compartir información, coordinar acciones y construir respuestas integrales frente a las distintas problemáticas vinculadas a la salud mental.
Durante el lanzamiento, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que el Consejo permite formalizar un trabajo que el Municipio viene desarrollando desde hace cinco años junto a instituciones y asociaciones. “Hoy estamos formalizando un trabajo que venimos articulando desde hace cinco años. La creación de este Consejo nos permite dar un paso más y generar un espacio permanente de encuentro y trabajo conjunto”, señaló.
Perez explicó que uno de los objetivos será analizar la situación de la salud mental en Río Grande y en el contexto provincial y nacional, además de compartir información y fortalecer los dispositivos que ya funcionan en la ciudad.
El Consejo también permitirá identificar dificultades, establecer prioridades y avanzar en un plan de trabajo con objetivos concretos y participación de diferentes actores de la ciudad.
La creación de este espacio se encuentra contemplada en la Ordenanza Municipal N.º 4418/2022, que establece un ámbito de participación y articulación entre el Estado y distintos sectores para abordar de manera integral las políticas de salud mental.
Del encuentro participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora; los concejales Walter Abregú y Verónica Martínez; integrantes del gabinete municipal; representantes del Ministerio Público de la Defensa y del Colegio Público de Abogados; asociaciones, Veteranos de Guerra de Malvinas, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades de la UTN y del CENT 35.