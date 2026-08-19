Lechman admitió que aspira a la Gobernación y cuestionó al Gobierno por la crisis de Tierra del Fuego

El legislador provincial Jorge Lechman volvió a instalarse en el escenario político de cara a 2027 al reconocer públicamente que mantiene la aspiración de llegar a la Gobernación de Tierra del Fuego.

La definición surgió durante una entrevista en Costo Político, luego de una recorrida que realizó en Río Grande junto al legislador Raúl Von der Thusen. Allí, Lechman trazó además un diagnóstico crítico sobre la situación económica y productiva de la provincia y cuestionó tanto al Gobierno nacional como a las sucesivas administraciones fueguinas.

Uno de los principales focos de sus críticas estuvo puesto en la situación que encontró en Río Grande. “Una Río Grande apagada. Triste. Con la gente con la cara larga en la calle. Con muy poco tránsito, con muchos locales cerrados”, describió.

Para el legislador, la crisis industrial ya no queda circunscripta a las fábricas. Según planteó, la caída del empleo y de la actividad repercute directamente sobre el comercio y los servicios. “Río Grande, que es el motor industrial de la provincia, cuando se cae, deja de haber circulante”, sostuvo.

En su análisis, el impacto termina trasladándose también hacia Tolhuin y Ushuaia, en lo que definió como un “efecto dominó”.

Críticas a los gobiernos y a la falta de previsión

Lechman evitó responsabilizar exclusivamente a la actual gestión nacional por la situación industrial y apuntó también contra los gobiernos provinciales que, según consideró, no anticiparon los cambios que podían afectar a la economía fueguina.

En ese sentido, recordó especialmente la situación de las empresas textiles durante el gobierno de Alberto Fernández y cuestionó el rol que tuvo parte de la dirigencia provincial frente a aquellas decisiones. “Diferentes gobernantes de la provincia de Tierra del Fuego nunca se han anticipado a las crisis. Siempre han pensado que Papá Nación iba a ser el salvador”, afirmó.

El legislador planteó que la provincia debería dejar de depender exclusivamente de las decisiones tomadas desde Buenos Aires y comenzar a reclamar una compensación por los años de desarrollo vinculados al régimen de promoción.

Lechman rechazó además la idea de que la provincia represente solamente un costo para el Estado nacional. “Siempre se ha instalado que Tierra del Fuego es un gasto, y yo sostengo que Tierra del Fuego es una inversión”, afirmó.

En esa línea, vinculó el desarrollo fueguino con el poblamiento, la posición estratégica de la provincia y su proyección hacia la Antártida.

El legislador consideró que llegó el momento de discutir una “reparación histórica” para Tierra del Fuego y cuestionó que hasta ahora no se haya impulsado un proyecto en ese sentido desde la representación provincial en el Congreso.

Otro de los puntos de su análisis fue la reforma de la Constitución provincial, iniciativa que Lechman volvió a cuestionar. “No estamos como estamos porque la Constitución lo prohíbe. Estamos como estamos por la incapacidad de llevar adelante el destino de los fueguinos”, sostuvo.

Para el legislador, la discusión constitucional no respondió a las prioridades que actualmente tienen los habitantes de la provincia.

Lechman y la carrera hacia 2027

Pero la definición política más directa llegó cuando fue consultado por una eventual candidatura a gobernador. “Yo no voy a negar que me encantaría ser gobernador de la provincia”, reconoció.

Lechman aclaró, sin embargo, que una eventual candidatura no puede quedar reducida a un acuerdo entre dirigentes y sostuvo que deberá existir respaldo social.

En ese sentido, se diferenció de la idea de construir solamente una alianza electoral y planteó la necesidad de elaborar primero un proyecto político. “Yo no hablaría de unidad, hablaría de un proyecto”, afirmó.

De esta manera, Lechman confirmó que mira hacia 2027, aunque todavía sin formalizar una candidatura. Su posicionamiento se suma a un escenario provincial donde comienzan a aparecer distintos nombres y espacios que buscan definir sus estrategias para las próximas elecciones.

Mientras tanto, el legislador también destacó el trabajo que viene realizando junto a Von der Thusen y señaló que su compañero de bancada tiene aspiraciones de llegar a la Intendencia de Río Grande.