El destructor ARA “Almirante Brown” arribó a Ushuaia rumbo a ejercicios navales internacionales

El destructor ARA “Almirante Brown” arribó a Ushuaia, donde realizará su primera escala logística de reaprovisionamiento de combustible y víveres antes de continuar su navegación hacia El Callao, Perú.

La unidad había zarpado el viernes desde la Base Naval Puerto Belgrano y permanecerá dos días en Ushuaia. Luego continuará su derrota por los canales fueguinos para ingresar al océano Pacífico y participar de dos importantes ejercicios navales internacionales.

El buque pertenece a la División de Destructores de la Flota de Mar y está al mando del Capitán de Fragata Pablo Damián Moyano. A bordo viaja una dotación de aproximadamente 230 tripulantes.

El arribo fue recibido por autoridades del Área Naval Austral, mientras la Banda de Música de la Base Naval Ushuaia acompañó la llegada desde el muelle comercial.

Adiestramiento durante la navegación

Durante la primera etapa del viaje, la tripulación realizó diferentes actividades de adiestramiento naval, incluyendo ejercicios de comunicaciones, ajustes de roles, lucha contra incendios y control de averías.

El destructor también lleva embarcado un helicóptero Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con el que se realizaron distintas operaciones de vuelo.

Entre las actividades desarrolladas se incluyeron prácticas de emergencias de aeronaves, maniobras de hangarado y deshangarado, ejercicios de lucha contra incendios en la cubierta de vuelo y entrenamiento para el rescate de pilotos.

Las condiciones meteorológicas favorables permitieron además realizar ejercicios de lanzamiento y recuperación del helicóptero, junto con prácticas de anavizaje y despegue.

Durante la travesía también se brindaron capacitaciones sobre las zonas de navegación, las actividades previstas, las normas de seguridad y aspectos vinculados al Derecho Internacional del Mar, además de cuestiones relacionadas con la protección del ambiente marino.