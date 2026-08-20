Ushuaia | Freiberger cuestionó la gestión de Vuoto y planteó diferencias dentro del peronismo

Concejal de Provincia Grande, Daiana Freiberger

La concejal Daiana Freiberger se refirió al escenario político de Ushuaia de cara a 2027 y planteó diferencias con el intendente Walter Vuoto, tanto por el rumbo de la gestión municipal como por las decisiones políticas que viene tomando el oficialismo.

La referente de Provincia Grande, sostuvo que las diferencias entre Vuoto y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, no responden solamente a cuestiones personales, sino que reflejan distintas visiones sobre la gestión y sobre la construcción política hacia los próximos años. “Yo creo que hay algo mucho más profundo que diferencias personales: hay dos interpretaciones completamente distintas de lo que debe ser una gestión municipal”, sostuvo.

La concejal cuestionó algunos aspectos de la situación actual de Ushuaia y consideró que el Municipio debería concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas de la ciudad. “Los funcionarios deberían utilizar los recursos de los vecinos para planificar una ciudad modelo, resolver los problemas estructurales e invertir su tiempo en mejorarle la vida a la gente”, afirmó.

En ese marco, Freiberger también cuestionó la relación del oficialismo municipal con distintos sectores políticos y consideró que el intendente estaría priorizando determinados acuerdos por sobre la construcción de una alternativa dentro del peronismo y otros espacios opositores al Gobierno nacional. “Vuoto parece preferir cerrar acuerdos con los libertarios y reunirse con los Pauli antes que construir una alternativa dentro del campo nacional y popular. Eso también es una definición política y los vecinos tienen derecho a saberlo”, señaló.

Al referirse específicamente al escenario electoral, Freiberger sostuvo que cualquier acuerdo político debería partir del respaldo de la ciudadanía y no solamente de entendimientos entre dirigentes. “Si Vuoto tuviera hoy el acompañamiento de los ciudadanos de Ushuaia, sin lugar a dudas estaríamos hablando de otra situación y probablemente sería mucho más sencillo alcanzar acuerdos. Pero eso hoy no pasa”, expresó.

La dirigente también destacó la necesidad de recuperar el vínculo entre la política y los vecinos. En ese sentido, sostuvo que el diálogo no debería limitarse a reuniones o fotografías, sino traducirse en respuestas concretas frente a los problemas de la ciudad. “Dialogar no es sacarse una foto: es escuchar, reconocer los problemas y encontrar soluciones”, afirmó.

Freiberger también comparó la situación de Ushuaia con la gestión de Martín Pérez en Río Grande, a quien describió como un dirigente con un perfil menos mediático y orientado, según su mirada, a resolver cuestiones estructurales de esa ciudad.

Finalmente, planteó que el futuro político de Ushuaia no debería definirse exclusivamente mediante acuerdos entre dirigentes. “La política no puede reducirse a acuerdos entre dirigentes. Primero hay que recuperar la confianza de la gente. Y para eso hay que gobernar, resolver problemas y estar del lado de los vecinos. Ushuaia necesita recuperar el rumbo”, concluyó.