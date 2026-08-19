El paro docente entra en su tercera semana y el conflicto salarial sigue sin acuerdo en Tierra del Fuego

El SUTEF y el Gobierno no llegaron a un acuerdo salarial, y el gremio decidió mantener la medida de fuerza que afecta a la educación pública.
Tierra del Fuego19/08/2026
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El conflicto docente en Tierra del Fuego continúa sin una salida y el paro por tiempo indeterminado ingresó en su tercera semana, luego de que la nueva audiencia paritaria realizada este martes terminara nuevamente sin acuerdo entre el Gobierno provincial y el SUTEF.

El sindicato resolvió mantener la medida de fuerza y continuar con las acciones previstas en las tres ciudades. El reclamo incluye una recomposición salarial, la devolución de los días descontados y la sanción de una ley de financiamiento educativo.

Uno de los puntos centrales de la discusión volvió a ser la propuesta salarial presentada en la mesa de negociación. Según informó el gremio, la oferta implicaba una mejora de $59.000 hasta fin de año, planteo que fue rechazado por la representación docente.

Mientras continúa la huelga, el SUTEF mantiene además acampes en Río Grande y Tolhuin, como parte del plan de lucha que lleva adelante desde el inicio del conflicto.

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