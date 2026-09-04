Base Naval Integrada en Ushuaia: cómo fue el día que se anunció la obra y se colocó la piedra fundamental

El anuncio nacional sobre el impulso presupuestario para la Base Naval Integrada de Ushuaia volvió a poner en agenda una de las obras de infraestructura soberana más significativas proyectadas para Tierra del Fuego. Más allá de las repercusiones políticas recientes, los orígenes del proyecto se remontan al 3 de marzo de 2022, jornada en la que se realizó el acto oficial de inicio de obras y la colocación de la piedra fundamental.

Aquel evento se llevó a cabo en el predio ubicado en los terrenos contiguos al antiguo aeropuerto de la capital fueguina. En esa ocasión, el entonces ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Martín Paleo, y las máximas autoridades de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, encabezaron la puesta en marcha del proyecto.

Ushuaia 24 registró el hecho en el lugar a través de cobertura en video y fotografías, documentando el inicio de un hito para la región.

Inauguración de la obra Base Naval Integrada | Archivo 2022: Ushuaia 24

Los detalles clave de la obra iniciada en 2022

Según lo registrado en la cobertura periodística de ese momento (publicada en las notas de archivo “Fortalecerán las Fuerzas Armadas en Ushuaia y construirán una nueva base naval” y “Taiana: Vamos a fortalecer el conjunto de las Fuerzas Armadas en la Isla Grande” ), la planificación técnica contempla un complejo logístico de escala internacional:

Infraestructura portuaria: La construcción de muelles específicos con capacidad para brindar servicios de reabastecimiento, mantenimiento y logística integral a los buques de la Armada Argentina y de la Campaña Antártica.

Presencia tripartita: El asentamiento permanente de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en la Isla Grande, con viviendas institucionales, hangares de alistamiento y centros de acopio.

Eje bioceánico y antártico: Un polo diseñado estratégicamente para acortar las distancias logísticas hacia el continente blanco y afianzar la proyección sobre el Atlántico Sur.

Por ese entonces, el ex Ministro Jorge Taiana, aseveraba que “entre las directivas de defensa nacional que nos dio el Presidente, Alberto Fernández el año pasado, se insiste en que la Argentina es un país con estrategia defensiva, no va a atacar a nadie, pero si va a defenderse, teniendo capacidad de disuasión, son elementos básicos para la defensa”.

Inauguración de la obra Base Naval Integrada | Archivo 2022: Ushuaia 24

En continuación, señaló que “en esa dirección, nosotros hemos tomado la decisión de fortalecer nuestra presencia en la Patagonia en general, pero sobre todo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

En la la inauguración original se remarcó el objetivo central de la base: garantizar el control y apoyo exclusivo del Estado argentino a las actividades científicas y de defensa en la región.

En referencia a esa planificación original, Taiana señaló este jueves 3 de septiembre “Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”, en respuesta a las discusiones sobre alianzas o financiamientos internacionales en la zona.