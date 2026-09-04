Jorge Taiana apuntó contra Milei por Malvinas y recordó el origen de la Base Naval Integrada de Ushuaia

Exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana en Ushuaia en el acto inaugural del inicio de obras de la Base Naval Integrada en 2022 | Archivo: Ushuaia 24

Tras el mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei en el que anunció un paquete de medidas contra las operaciones hidrocarburíferas del Reino Unido en el Atlántico Sur, el exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, cuestionó con dureza el giro del Poder Ejecutivo y el alcance de las iniciativas presentadas.

A través de sus redes sociales, Taiana sostuvo que el anuncio responde a una sobreactuación frente al rechazo social generado por la política exterior previa de la Casa Rosada: “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses. Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino”.

Respecto a la propuesta de enviar una ley para crear un nuevo organismo de seguridad, el ex funcionario advirtió sobre los riesgos del enfoque planteado por el oficialismo: “Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso”. Asimismo, recordó que el marco legal vigente ya prevé herramientas punitivas para el área marítima: “Las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las Leyes 26.659 y 26.915”.

Uno de los puntos centrales del discurso presidencial fue el impulso a la Base Naval Integrada en la capital fueguina. Ushuaia 24 estuvo presente en el acto inaugural del inicio de obras de este estratégico polo logístico, emplazado en los terrenos contiguos al viejo aeropuerto de la ciudad, un proyecto diseñado para fortalecer la presencia soberana de la Argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

En referencia a dicha infraestructura, Taiana remarcó las condiciones bajo las cuales fue planificada originalmente durante el gobierno anterior: “Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”.