Walter Vuoto sobre Milei por Malvinas: “Sorprende este nuevo nacionalismo después de haber ninguneado la causa”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronunció sobre el reciente viraje discursivo y geopolítico adoptado por el presidente Javier Milei en relación con la Cuestión Malvinas y el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego.

En declaraciones a la emisora Futurock, el jefe comunal consideró llamativo el posicionamiento adoptado por la administración central en comparación con sus antecedentes públicos. "En principio, ninguna novedad de lo que anunció el Presidente. Justamente la novedad que hay ahí es este nuevo nacionalismo que el presidente Milei retoma después de haber ninguneado la causa Malvinas y de admirar a Margaret Thatcher, como dijo siempre", sostuvo Vuoto durante la entrevista radial. En ese sentido, evaluó que existe un contraste entre el tenor de las medidas y la figura que las impulsa: "Las mismas palabras que dijo Milei en su cadena nacional, puestas en palabras de otro presidente, hubiesen sido para aplaudir. Acá sorprende. Cuando el río suena, uno dice qué está pasando".

Al referirse al proyecto de la Base Naval Integrada en la capital provincial, el jefe urbano recordó que las obras se iniciaron en 2022 bajo la gestión del exministro de Defensa Jorge Taiana, alcanzando cerca de un 10% de ejecución antes de ser paralizadas por la actual administración. "Lo llamativo es que cuando le preguntan en la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete dos años consecutivos qué pasó con la base, la respuesta es: ‘No es la prioridad de recursos de este Estado nacional’. De repente nos levantamos y es la prioridad número uno y la agenda nacional", criticó.

Respecto a las versiones sobre la eventual injerencia de Estados Unidos en el complejo logístico, el intendente indicó que se mantienen a la espera de la "letra chica" del proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso, aunque tomó nota de las desmentidas oficiales respecto de la participación de capitales o fuerzas extranjeras. Sin embargo, marcó una objeción respecto de las decisiones territoriales recientes del Gabinete nacional: "Hace un mes estaban rematando las tierras de la Armada", señaló, advirtiendo que resulta inconsistente desprenderse de predios estratégicos en la capital fueguina mientras se proclama una mayor presencia en el Atlántico Sur.

En materia de recursos e infraestructura regional, Vuoto respaldó la aplicación efectiva de las sanciones contempladas en la Ley 26.659 contra las petroleras que operan sin autorización argentina, pero expresó severas dudas sobre el alcance del corredor marítimo entre Chile y el archipiélago. "No vaya a ser cosa que sea como el tero: gritamos por un lado y ponemos los huevos en otra canasta", planteó el mandatario capitalino, advirtiendo que dicho nexo logístico desde Punta Arenas podría terminar consolidando las operaciones británicas de pesca e hidrocarburos. Finalmente, reafirmó el rol clave de Ushuaia en el escenario geopolítico austral al concluir que "la Antártida va a ser realmente la discusión del futuro".