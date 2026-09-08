El Gobierno ratificó que la Base Naval Integrada de Ushuaia se financiará con fondos nacionales y descartó el aporte de Estados Unidos

El Ejecutivo nacional descartó de forma categórica la participación económica o el aporte de material logístico por parte de Estados Unidos en el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia. La aclaración fue realizada hoy por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien ratificó que el complejo militar y logístico será financiado de manera exclusiva con recursos del Estado argentino.

Las declaraciones oficiales buscan precisar el marco institucional de las obras proyectadas en el extremo sur del país, luego de las especulaciones sobre un eventual esquema de cooperación internacional en materia de defensa. En ese sentido, la vocería confirmó que la instrucción impartida al Ministerio de Economía contempla asignar las partidas correspondientes dentro del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2027.

"100% argentino. No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval. De hecho, el Presidente Milei recientemente le acaba de pedir al Ministro Caputo que a la hora de elaborar el presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para la construcción de esta base naval", fundamentó Ravier al fijar la postura de la Casa Rosada.

Asimismo, desde el Gobierno inscribieron la consolidación de la infraestructura en la capital de Tierra del Fuego dentro de una estrategia de reafirmación territorial a largo plazo, ligada tanto a los derechos sobre el archipiélago austral como al despliegue en el territorio antártico.

En relación con el rol geopolítico proyectado para la zona, el funcionario nacional remarcó el contraste respecto de la ocupación británica en las islas y ponderó el alcance de la instalación: "Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro. Y esta base naval, en Tierra del Fuego, tiene como prioridad no sólo mirar a las Islas Malvinas, sino también mirar la Antártida, porque hay un lugar estratégico ahí para todo lo que va a venir. No sólo para estos años que quedan del gobierno de Milei, aunque sea reelecto, sino para un futuro que trasciende la figura del Presidente".