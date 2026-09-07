Milei ordenó denunciar penalmente a empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas

Javier Milei el pasado jueves en cadena nacional

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en una nueva acción judicial contra las actividades petroleras desarrolladas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.

La presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente.

Las empresas alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La denuncia también comprende a los directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que hubieran intervenido en los hechos que serán investigados.

Según el comunicado oficial, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno considera que esas actividades infringen las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización.

La presentación judicial se produce luego de que Milei planteara, en su discurso por cadena nacional del pasado 3 de septiembre, un endurecimiento de la respuesta argentina frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion y anunciara nuevas herramientas para sancionar a empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas. El Gobierno ya había señalado que utilizaría mecanismos diplomáticos, económicos y judiciales para intentar impedir esas operaciones.

Desde la Casa Rosada señalaron que la denuncia constituye una acción destinada a proteger los recursos naturales y defender el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Ejecutivo afirmó además que continuará investigando y promoviendo las acciones que considere necesarias frente a actividades que, según su posición, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.

La Base Naval Integrada, en el Presupuesto 2027

En paralelo, Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de otros proyectos estratégicos relacionados con la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos del país.

El proyecto de Presupuesto deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.

La instrucción no constituye un anuncio inicial de la Base Naval Integrada, sino que apunta a dar prioridad presupuestaria a su desarrollo dentro del próximo ejercicio, junto con otras iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno.

La decisión forma parte, según la Oficina del Presidente, de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para defender el territorio, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos argentinos.

La nueva denuncia se suma así a las medidas anunciadas por el Gobierno en los últimos días frente al avance de proyectos hidrocarburíferos en el área de Malvinas. La administración de Milei sostiene que esas actividades se desarrollan en un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina y que deben ser impedidas mediante las herramientas legales disponibles.