Ushuaia registró en agosto un récord de pasajeros

Ushuaia registró durante agosto de 2026 un total de 52.105 pasajeros arribados por vía aérea, el mayor movimiento para ese mes desde el inicio de la serie estadística analizada, correspondiente al período 2017-2026.

De acuerdo con el informe del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), del total de pasajeros, 46.766 llegaron en vuelos de cabotaje y 5.339 en servicios internacionales. Estos últimos representaron alrededor del 10% de los arribos registrados durante el mes.

En cuanto a la conectividad internacional directa, se contabilizaron 32 vuelos vinculados con San Pablo, Brasil, y Punta Arenas, Chile. Del total, 31 operaciones correspondieron a la conexión con San Pablo y una a Punta Arenas.

Según los datos difundidos, LATAM Brasil concentró el 61% de los vuelos internacionales, seguida por GOL, con el 37%, y Aerolíneas Argentinas, con el 2%. En conjunto, las compañías registraron una ocupación promedio cercana al 81% de los asientos disponibles.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó que la continuidad de la conectividad internacional durante agosto reforzó la presencia de Ushuaia en los mercados externos y dio continuidad al movimiento registrado en julio.

El funcionario también señaló que la temporada invernal 2026 consolidó una mayor presencia de vuelos internacionales, complementando el tradicional movimiento de cabotaje y favoreciendo la llegada de turistas durante los últimos meses.

Los datos surgen de un informe estadístico elaborado por el INFUETUR sobre la base del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA), dependiente de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, y de información sistematizada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).