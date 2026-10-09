Un senador chileno amenazó con represalias contra buques argentinos por la disputa vinculada con Malvinas

El senador chileno por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, lanzó una advertencia ante la posibilidad de que la Argentina adopte medidas contra buques de bandera chilena vinculados con el comercio entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El parlamentario planteó que, si se concreta una interceptación, su país debería responder con acciones similares contra embarcaciones argentinas.

“Si Argentina pretende interceptar un buque chileno, yo llamo a nuestro Gobierno y a la Armada a hacer lo mismo con todos los buques de bandera argentina”, expresó Bianchi, en medio de las tensiones diplomáticas relacionadas con la navegación marítima y las iniciativas comerciales entre la ciudad chilena y el archipiélago.

El senador también advirtió que una eventual respuesta podría extenderse más allá del ámbito marítimo y alcanzar el tránsito terrestre y la actividad comercial. “No solo por la vía marítima sino también terrestre, donde Argentina tiene mucho más que perder, sobre todo en la zona austral y en la salida de sus productos por nuestros puertos chilenos”, sostuvo.

Tensión por la conexión comercial con Malvinas

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por los planes de establecer una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, que volvió a poner en discusión las implicancias diplomáticas y jurídicas de los recorridos de buques chilenos hacia el archipiélago.

El debate involucra la posición argentina sobre la soberanía de las islas y las condiciones aplicables al tránsito de embarcaciones por espacios marítimos de la región austral.

Las advertencias de Bianchi elevan el tono de la discusión al plantear posibles represalias contra buques argentinos y restricciones que podrían afectar el intercambio comercial y la logística en el extremo sur.

Por el momento, las declaraciones del senador constituyen un planteo político sobre una eventual respuesta y no implican, por sí mismas, el anuncio de medidas oficiales adoptadas por el Gobierno chileno.

La controversia tiene especial relevancia para Tierra del Fuego, cuya conexión terrestre con el territorio continental argentino depende del tránsito por Chile, además de los vínculos comerciales y logísticos que unen a las comunidades de ambos países.