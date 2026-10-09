Un senador chileno advirtió por las tensiones por Malvinas y pidió negociar con la Argentina

El senador chileno, Alejandro Kusanovic, representante de la Región de Magallanes, pidió cautela frente a las tensiones entre Chile y la Argentina por las vinculaciones comerciales con las Islas Malvinas y advirtió que una escalada de medidas podría perjudicar a las comunidades de ambos lados de la frontera.

Durante una entrevista con los periodistas Álvaro Iriarte y María José Olea, en el programa Llegó la Hora, de Agricultura TV, el parlamentario sostuvo que la cuestión Malvinas tiene una sensibilidad histórica particular para la sociedad argentina y consideró que las diferencias deben abordarse mediante el diálogo diplomático.

“El tema de las Malvinas para Argentina es un tema muy sensible”, afirmó Kusanovic, quien llamó a considerar las consecuencias que podrían tener las decisiones adoptadas por ambos gobiernos sobre una región marcada por décadas de integración comercial, familiar y logística.

Las declaraciones se produjeron después de una rueda de negocios realizada en Punta Arenas, a fines de septiembre, con participación de empresarios de las Islas Malvinas, una actividad que motivó una protesta diplomática argentina, según se mencionó durante la entrevista.

El impacto en Tierra del Fuego y la Patagonia

Uno de los principales argumentos del senador fue la dependencia que existe entre las regiones australes de ambos países. Kusanovic recordó que habitantes de Río Grande, Ushuaia y Río Gallegos viajan habitualmente a Punta Arenas para comprar en la Zona Franca.

También señaló que parte del transporte terrestre que abastece a Magallanes y Aysén utiliza rutas argentinas, mientras que los vehículos que conectan Tierra del Fuego con el territorio continental argentino deben atravesar Chile.

A esa interdependencia se suma, según indicó, la vinculación energética entre ambos países, particularmente en materia de petróleo y gas.

En ese contexto, advirtió que una escalada de restricciones podría afectar circuitos comerciales y logísticos construidos durante décadas. Por eso, sostuvo que las controversias diplomáticas no deberían trasladar sus consecuencias a los habitantes de las regiones australes.

La ruta marítima hacia Malvinas

Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de establecer una conexión marítima más regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, a partir de los contactos comerciales impulsados recientemente.

Kusanovic recordó que existen antecedentes de intercambios entre ambos puntos desde comienzos de la década de 1990 y señaló que las iniciativas anteriores enfrentaron dificultades económicas, relacionadas con el tamaño del mercado y los costos de operación.

Sin embargo, consideró que uno de los aspectos más delicados es el recorrido que deberían realizar las embarcaciones y la eventual intervención de espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.

El senador sostuvo que el respaldo histórico de Chile a la posición argentina sobre Malvinas debe ser considerado al evaluar nuevas iniciativas comerciales. Sus declaraciones expresan su interpretación política y jurídica sobre la cuestión y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre los derechos de navegación aplicables.

Consultado sobre el Decreto argentino 457, Kusanovic consideró que reclamar su derogación sería una estrategia equivocada desde la perspectiva chilena. Afirmó que la Argentina busca proteger los espacios que considera comprendidos dentro de sus derechos soberanos y reconoció que Chile podría actuar de manera similar en una situación equivalente. “Nosotros haríamos lo mismo en el lado inverso, sin lugar a dudas”, expresó.

Frente a las diferencias, el legislador planteó que los gobiernos deberían abrir una negociación directa para evaluar los posibles perjuicios económicos y encontrar una salida que evite profundizar el conflicto. “Yo creo que acá debería sentarse el canciller chileno y el argentino y negociar este tema”, afirmó.

Kusanovic también destacó los vínculos históricos entre Magallanes y la Patagonia argentina, incluidas las relaciones familiares y comerciales entre habitantes de Río Grande, Río Gallegos y otras localidades de la región. A su entender, esa integración vuelve especialmente sensibles las consecuencias de cualquier enfrentamiento diplomático.