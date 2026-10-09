Ushuaia: rescataron a cuatro personas de un incendio, entre ellas dos menores

Un dramático incendio tuvo lugar este viernes en donde policías junto a vecinos lograron rescatar a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, de una edificación de la calle Fuegia Basket al 1000.

El siniestro generó una intensa acumulación de humo y la propagación de las llamas, lo que comprometió la seguridad de los ocupantes de una vivienda lindera a la siniestrada. Ante esa situación, los efectivos junto a vecinos realizaron maniobras de rescate y evacuaron a las cuatro personas.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios intervinieron para extinguir el fuego.

Según informó la Policía, todos los rescatados resultaron ilesos, aunque una persona mayor fue trasladada preventivamente al Hospital Regional Ushuaia.

La edificación donde se originó el fuego resultó afectada en su totalidad, mientras que la vivienda lindera presentó daños menores en el exterior.

Tras finalizar las pericias, se estableció como causa probable del incendio un origen accidental derivado de una falla eléctrica.