La Armada Argentina desplegó buques ante la llegada del fenómeno de El Niño en el Litoral argentino
La Armada Argentina puso en marcha un despliegue operativo ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, con el envío de buques y personal hacia el litoral y la preparación de medios anfibios para responder ante posibles inundaciones y otras emergencias.
Según informó la Armada Argentina, la partida se realizó desde el muelle militar de la Base Naval Zárate, desde donde zarparon unidades de la División Patrullado Fluvial y efectivos del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Almirante Eleazar Videla” con destino al puerto de Corrientes.
El operativo busca reforzar la presencia de la fuerza en la región y disponer de recursos para asistir a la población ante eventuales contingencias vinculadas con las condiciones hidrometeorológicas.
Buques y vehículos preparados para emergencias
Entre los medios desplegados se encuentran el buque multipropósito ARA Ciudad de Zárate y la lancha patrullera ARA Punta Mogotes, junto con personal de Infantería de Marina.
En paralelo, los Vehículos Anfibios Logísticos del Batallón de Vehículos Anfibios N.º 1 permanecerán en el Área Naval Fluvial, con asiento en la Base Naval Zárate. Según informó la Armada, el objetivo es garantizar una respuesta rápida ante posibles inundaciones u otras situaciones de emergencia en localidades cercanas.
La ceremonia de zarpada fue encabezada por el comandante del Área Naval Fluvial y jefe de la Base Naval Zárate, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, quien destacó la preparación del personal y la coordinación con organismos nacionales, provinciales y municipales.
“La llegada del fenómeno hidrometeorológico de El Niño nos impone un desafío complejo en gran parte del área de jurisdicción asignada a este Comando, pero nos encuentra preparados, organizados y con la firme convicción de que nuestra prioridad es el apoyo a la población”, expresó.
De acuerdo con la información oficial, el Área Naval Fluvial participó en mesas de coordinación federal para unificar protocolos de prevención y sistemas de alerta temprana con autoridades de distintos niveles del Estado.
Orgiazzi también destacó el esfuerzo logístico realizado para poner a disposición los medios operativos y señaló que las tripulaciones están preparadas para brindar asistencia ante eventuales emergencias.