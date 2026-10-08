La FAM respaldó a Río Grande en el reclamo judicial contra la explotación petrolera en Malvinas

El intendente de Río Grande, Martín Perez, presentó ante la Federación Argentina de Municipios (FAM) el reclamo judicial impulsado por el Municipio contra la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas, una iniciativa que recibió el respaldo de intendentes de distintos puntos del país durante una asamblea de la entidad.

El acompañamiento busca ampliar el alcance institucional de la presentación judicial y reforzar el reclamo argentino frente a las actividades hidrocarburíferas cuestionadas en el Atlántico Sur.

Tras la asamblea, Perez destacó el apoyo de sus pares y sostuvo que Río Grande tiene la responsabilidad de llevar la defensa de la soberanía a los espacios nacionales. “Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la Causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos”, afirmó.

El jefe comunal recordó que la intervención judicial forma parte de una posición que el Municipio sostiene frente a la explotación de recursos naturales en el área de las islas. “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, había señalado al anunciar la presentación. Y agregó: “Defender Malvinas también es actuar”.

El pronunciamiento de la Federación Argentina de Municipios

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la FAM, la defensa de la soberanía debe abarcar tanto las islas como el conjunto del territorio nacional.

El documento también expresó preocupación por decisiones del Gobierno nacional que, según el organismo, podrían debilitar la protección de la soberanía y la integridad territorial. En particular, cuestionó la eliminación de restricciones a la extranjerización de tierras y manifestó su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido al artículo 154 del DNU 70/2023.

La FAM sostuvo que la cuestión de Malvinas no se limita a la memoria histórica, sino que también comprende los recursos naturales, el ambiente y los intereses estratégicos argentinos.

En esa línea, Perez afirmó: “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”.

El reclamo por los recursos del Atlántico Sur

El Municipio de Río Grande viene impulsando acciones para cuestionar el avance de proyectos hidrocarburíferos en el área de Malvinas. La presentación judicial se inscribe en una disputa más amplia por la explotación de recursos naturales en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

Perez sostuvo que la defensa de esos intereses requiere acciones concretas y presencia en los ámbitos donde se debaten las cuestiones estratégicas del país. En ese contexto, volvió a definir a Río Grande como “un faro de soberanía”.

La Federación Argentina de Municipios fue creada en 1997 y reúne a municipios de todo el país. Entre sus objetivos se encuentran representar a los gobiernos locales ante las autoridades nacionales y provinciales, promover la autonomía municipal y constituir un espacio de coordinación institucional.