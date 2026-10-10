Ushuaia: labraron 28 actas por infracciones a la tenencia responsable de animales

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Zoonosis, labró 28 actas por infracciones a la normativa sobre tenencia responsable de animales durante un operativo realizado el viernes en distintos barrios de la ciudad.

Los recorridos incluyeron los barrios Andino, Escondido, Obrero, Esperanza I y II y Kaupen, como parte de las tareas de relevamiento y control que lleva adelante el área municipal.

Según informó el Municipio, durante estas intervenciones el personal dialoga con los vecinos, brinda información sobre las obligaciones establecidas en la normativa y orienta a quienes necesitan regularizar la situación de sus animales.

Además, los operativos buscan promover la identificación, la castración y el cuidado responsable de los animales de compañía, junto con el cumplimiento de las disposiciones vigentes.