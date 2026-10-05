El Municipio de Río Grande y SITOS acordaron un incremento salarial del 5,5% para Obras Sanitarias

El acuerdo paritario establece una recomposición remunerativa sobre el haber básico que rige a partir de septiembre y acumula una mejora del 21,5% en lo que va del año.
 
Tierra del Fuego05/10/2026

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El Municipio de Río Grande suscribió un nuevo acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS) que contempla una recomposición salarial del 5,5% para todo el personal del sector. La actualización se liquida directamente sobre el salario básico, remunerativo y bonificable correspondiente a la Clase 1, con fecha de vigencia retroactiva al 1° de septiembre.

La recomposición pactada alcanza de manera proporcional a la totalidad de los ítems convencionales del recibo de sueldo y traslada sus efectos a los haberes de los jubilados y pensionados de Obras Sanitarias.

El acta acuerdo contó con la intervención del secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva de SITOS en el marco de las mesas de negociación paritaria que mantiene la administración local con las distintas entidades sindicales.

Con este nuevo porcentaje otorgado al personal sanitario, el incremento salarial acumulado durante el transcurso del presente año alcanzó un 21,5%.

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