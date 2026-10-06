Pelloli advirtió que la crisis actual tiene “ribetes peores que el 2001” y cuestionó al Gobierno de Milei

El concejal de Ushuaia por el Partido Justicialista, Nicolás Pelloli, advirtió sobre el impacto de la situación económica y sostuvo que el escenario actual presenta, a su entender, características incluso más graves que las de la crisis de 2001.

“Yo veo con ribetes peores que el 2001”, afirmó Pelloli durante una entrevista con Radio Provincia Ushuaia, al referirse a la situación económica y social que atraviesa el país.

El concejal consideró que, si bien existen diferencias con aquel período en algunos indicadores macroeconómicos, el impacto sobre la población se observa en situaciones de vulnerabilidad que, según señaló, se repiten cada vez con mayor frecuencia. “Creo que esto se va a profundizar. Ya estamos en un momento muy malo”, sostuvo.

En ese marco, Pelloli cuestionó al Gobierno de Javier Milei y planteó una fuerte crítica sobre sus prioridades económicas. “Yo creo que hay una crueldad terrible a través de la Libertad de Avanza y de sus conductores de presidentes, que no le importa arrasar con todo con tal de llegar a algún número, de llegar a poder mostrar algo al FMI y después los que se van cayendo del sistema son los vecinos y vecinas de todo el país”, afirmó.

El dirigente justicialista también hizo referencia a las situaciones sociales que observa en Ushuaia. Durante la entrevista mencionó casos de personas que recurren al Concejo Deliberante por dificultades para pagar el alquiler, la necesidad de conseguir un segundo empleo o la búsqueda de alternativas como el trabajo mediante aplicaciones.

“Hay gente que no tiene esa alternativa, que se ha caído del sistema”, señaló Pelloli, quien también mencionó la situación del albergue municipal y la necesidad de generar políticas públicas que permitan atender problemáticas que, según describió, exceden las respuestas temporales.

Reclamo por acuerdos

Frente a este escenario, el concejal planteó que tanto la Provincia como el Municipio deben buscar alternativas que permitan atravesar la coyuntura y avanzar en acuerdos con distintos sectores. “Hay que estar atento, hay que buscar alternativas, hay que pensar más allá de lo económico, cómo conseguir también financiamiento externo, cómo buscar alternativas para trabajar con el privado”, sostuvo.

Pelloli también consideró necesario avanzar en acuerdos que trasciendan las diferencias partidarias. “Es el momento de buscar alternativas, de tener nosotros como Partido Justicialista a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local”, expresó.

El concejal vinculó esta discusión con la necesidad de construir proyectos políticos para los próximos años y sostuvo que el principal objetivo debería estar puesto en recuperar el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los trabajadores. “La prioridad es recuperar el bolsillo de cada trabajador y trabajadora, recuperar la dignidad del laburo y de poder llegar a fin de mes”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron mientras el PJ fueguino comienza a discutir sus alternativas de cara a 2027. En una entrevista difundida también por otros medios locales, Pelloli ratificó su posición favorable a que el espacio utilice las internas como mecanismo para definir candidaturas y evitar la dispersión electoral.