Cómo saber si tenés multas de tránsito en Argentina y dónde consultarlas gratis

Consultar si un vehículo tiene multas de tránsito pendientes es un trámite que puede resultar necesario antes de renovar la licencia de conducir, realizar determinadas gestiones o viajar por las rutas del país.

En Argentina existe un servicio oficial para verificar infracciones pendientes vinculadas con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). La consulta se realiza por internet y requiere el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo consultar si tenés multas de tránsito

Para verificar si existen infracciones registradas, se puede ingresar al servicio de consulta disponible en el sitio oficial del Estado nacional. El procedimiento consiste en ingresar al portal, completar los datos solicitados y realizar la búsqueda para comprobar si figuran multas pendientes de pago.

La consulta oficial está disponible en este enlace: Consultar si tenés infracciones de tránsito en Argentina

El servicio nacional solicita el número de DNI para realizar la búsqueda de infracciones pendientes vinculadas con el sistema de antecedentes de tránsito.

Es importante tener en cuenta que la información disponible puede depender de las jurisdicciones adheridas al sistema. Por eso, si necesitás verificar una multa específica, también conviene consultar los canales oficiales de la provincia o el municipio donde se habría cometido la infracción.

¿Qué pasa si tenés multas pendientes?

Las infracciones pueden tener consecuencias al momento de realizar determinados trámites relacionados con la licencia de conducir. El servicio nacional señala que, para gestionar una licencia, deben abonarse las infracciones con sentencia firme que estén pendientes de pago en las jurisdicciones adheridas.

Antes de pagar, es recomendable verificar los datos de la infracción, la jurisdicción que la registró y los medios de pago habilitados por el organismo correspondiente.

¿Dónde consultar multas provinciales o municipales?

Además de la consulta nacional, algunas provincias y municipios cuentan con sus propios sistemas para verificar infracciones, consultar actas y conocer las opciones de pago o descargo.

Si la multa no aparece en la consulta nacional, eso no significa necesariamente que no exista una infracción registrada en otra jurisdicción. En esos casos, lo indicado es acudir al organismo de tránsito correspondiente.

Consultar las multas con anticipación permite conocer la situación del conductor y evitar sorpresas al momento de realizar trámites vinculados con la licencia o el vehículo.