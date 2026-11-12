Caída masiva de Microsoft y fallas en Mercado Pago

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Una caída masiva a escala global afectó este jueves a los servidores de Microsoft y a su servicio de correo electrónico Outlook, dejando a millones de usuarios y empresas de América y Europa sin posibilidad de enviar mensajes, sincronizar bandejas de entrada o utilizar herramientas de trabajo en la nube.

De acuerdo con los registros en tiempo real de la plataforma de monitoreo Downdetector, el incidente escaló rápidamente hasta superar las 130.000 notificaciones de error en todo el mundo. La compañía confirmó la interrupción a través de sus canales oficiales y aseguró que se encuentra investigando la causa del problema.

Además de Outlook, la interrupción impactó de lleno en el ecosistema de Microsoft 365, afectando el funcionamiento de Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Según el desglose de reportes relevado por Downdetector, casi el 50% de las quejas se concentró en errores de conexión en la versión web, mientras que un 24% correspondió a fallas directas al intentar operar desde las aplicaciones móviles y de escritorio.

Los primeros reportes comenzaron a multiplicarse alrededor del mediodía (hora del Este de Estados Unidos) y la interrupción se extendió por varias horas. De acuerdo con información difundida por medios internacionales, la caída estaría relacionada con problemas en varios servidores que dejaron de responder a las revisiones automáticas que realiza Microsoft, lo que habría provocado la degradación del servicio.

En paralelo a la caída de Microsoft, usuarios de Mercado Pago también reportaron dificultades para realizar transferencias y utilizar el servicio. Según registros de Downdetector, clientes de la billetera digital manifestaron problemas para concretar operaciones, aunque hasta el momento no se ha confirmado si estas fallas están directamente vinculadas a la interrupción global de los servidores de Microsoft o si responden a una inestabilidad propia del sistema de pagos.