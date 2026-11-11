¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina? El calendario que queda en 2026

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Con el último tramo del año en marcha, muchos argentinos ya empiezan a planificar sus próximas escapadas y a organizar la agenda de fin de año. Tras los feriados extraordinarios dispuestos por la llegada del Sumo Pontífice, el calendario oficial todavía reserva varias fechas de descanso antes de que termine 2026.

El próximo feriado nacional: lunes 23 de noviembre

El próximo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre. La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se conmemora el 20 de noviembre, pero que por el régimen de feriados trasladables se trasladó al lunes para fomentar el turismo.

Diciembre: un fin de semana de cuatro días y Navidad

El último mes del año llega con dos feriados nacionales inamovibles y una jornada no laborable que promete ser el descanso más extenso del tramo final.

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional por Navidad.

La combinación del fin de semana, el día no laborable del lunes y el feriado del martes permitirá armar un período de descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, para quienes puedan disponer de la jornada del lunes.

En tanto, la Navidad caerá un viernes, por lo que el último fin de semana largo del año será de tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27.

La diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante tener en cuenta que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable. Mientras que en los feriados nacionales rige el descanso obligatorio y las remuneraciones se calculan según la ley, en los días no laborables con fines turísticos la decisión de otorgar el día libre puede quedar a criterio del empleador, dependiendo del convenio o la actividad.