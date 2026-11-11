La cárcel del fin del mundo: la historia del presidio que construyó Ushuaia y hoy es un museo

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Durante la primera mitad del siglo XX, Ushuaia no era la ciudad turística y vibrante que conocemos hoy. Era un pequeño caserío de casas de madera, azotado por el viento y el frío extremo, que se sostenía a duras penas gracias a la actividad de los loberos y los buscadores de oro. Sin embargo, un edificio de piedra de proporciones monstruosas para la época cambió su destino para siempre: el Presidio Nacional.

Conocido popularmente como la "cárcel del fin del mundo" o "la Siberia argentina", el penal funcionó entre 1902 y 1947. Nació de una idea de 1882 que buscaba emular lo que el Imperio Británico había hecho en Australia: confinar a los delincuentes más peligrosos en un territorio remoto, aislado por el mar y el hielo, y utilizarlos como mano de obra para consolidar la soberanía en el extremo austral.

La construcción de una mole de piedra

La piedra fundamental se colocó el 15 de septiembre de 1902. El diseño del edificio estuvo a cargo del ingeniero italiano Catello Muratgia, quien ideó una estructura de cinco pabellones dispuestos en forma radial —inspirados en el modelo panóptico, que facilita la vigilancia— que convergían en una rotonda central.

Lo más llamativo es que la cárcel fue construida, en gran parte, por los propios reclusos. La obra duró casi dos décadas y se utilizaron materiales extraídos de la zona, como piedra y madera, que los presos acarreaban desde las canteras y los bosques cercanos. El edificio principal, que se terminó de erigir alrededor de 1920, se convirtió en la construcción más grande de Ushuaia y la primera hecha de mampostería.

Cada uno de los cinco pabellones tenía dos plantas y albergaba 76 celdas individuales, sumando un total de 380. Sin embargo, la superpoblación fue una constante: hacia la década del 30, la cárcel llegó a alojar a más de 600 internos, y en algunos períodos extremos, la cifra trepó a 800, en una ciudad que por entonces apenas superaba los 3.800 habitantes.

Las condiciones de detención eran brutales. El frío extremo, con temperaturas bajo cero, entraba por las rendijas de las celdas, que solo tenían una pequeña abertura de 20x20 centímetros para ventilar. La calefacción era defectuosa, lo que provocaba enfermedades respiratorias como la tuberculosis y neumonías que diezmaban a la población carcelaria. La desnutrición también era moneda corriente.

El régimen se basaba en el trabajo forzado y una disciplina durísima. Los presos eran obligados a realizar tareas de infraestructura que fueron fundamentales para el crecimiento de Ushuaia: construyeron caminos, puentes y edificios públicos. Además, manejaban servicios esenciales para el pueblo, como la primera imprenta, la telefonía, la electricidad y el cuerpo de bomberos. Para 1907, el presidio contaba con talleres de carpintería, herrería, zapatería, panadería y hasta una banda de música.

La fuga era prácticamente imposible. El aislamiento geográfico, el mar helado y el terreno rocoso bajo el contrapiso —que impedía cavar túneles— hacían que escapar fuera una sentencia de muerte. Por eso, el anarquista ruso Simón Radowitzky es recordado como una leyenda: fue la única persona que logró fugarse del presidio, aunque luego fue recapturado, tras un escape cinematográfico en 1918 que incluyó un bote y la ayuda de compañeros anarquistas.

Los huéspedes del Fin del Mundo

Por sus celdas pasaron algunos de los criminales más famosos de la historia argentina. El más conocido de todos fue Cayetano Santos Godino, el "Petiso Orejudo", un joven que cometió una serie de asesinatos de niños a principios de siglo y que murió en Ushuaia en 1944. También estuvo Mateo Banks, el "Místico", un chacarero de Azul que asesinó a ocho miembros de su familia y peones para quedarse con la herencia. Además de los delincuentes comunes, la cárcel recibió a presos políticos, especialmente durante la década del 30 tras los golpes militares.

Una anécdota que pinta de cuerpo entero la dureza del lugar la dejó el periodista Juan José de Soiza Reilly, quien en 1933 visitó el penal para entrevistar a los reos más famosos. Al encontrarse con Godino, este le confesó: "Tengo una enfermedad mental en la cabeza. Me falta la memoria". Años después, en 1943, recién se inauguró un hospital moderno en el presidio; hasta entonces, solo había una pequeña enfermería y los presos con caries debían esperar hasta 1936 para ver a un dentista, por lo que era común ver a internos completamente desdentados.

Para transportar la madera y la piedra que los reclusos extraían, se construyó un ferrocarril de trocha angosta que unía el presidio con los bosques y canteras cercanos. Conocido como el "tren de los presos", comenzó a operar en 1909 y fue fundamental para la logística del penal y la construcción de la ciudad. Hoy, ese mismo trazado es el que recorre el Tren del Fin del Mundo, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

A pesar de su fama de inexpugnable, el presidio no pudo sostenerse para siempre. El hacinamiento, las denuncias por torturas y las condiciones inhumanas se volvieron insostenibles. En 1947, el entonces presidente Juan Domingo Perón tomó la decisión de cerrarlo por "razones humanitarias". Muchos de los edificios anexos pasaron a manos de la Armada Argentina, y el gran edificio de piedra quedó en el abandono durante décadas.

De prisión a monumento

En 1994, la Asociación Civil Museo Marítimo de Ushuaia se hizo cargo de las instalaciones y comenzó un proceso de recuperación. Un año después, en marzo de 1995, abrió sus puertas el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.

Hoy, caminar por los pasillos del ex presidio es sumergirse en un capítulo oscuro y fundacional de la historia fueguina. Las celdas restauradas, los objetos de época y las exposiciones cuentan no solo la vida de los reos, sino también cómo esa mano de obra forzada, bajo condiciones inhumanas, sentó las bases de la ciudad que hoy es la puerta de entrada a la Antártida.