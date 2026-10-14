Chaco: detuvieron a dos hombres acusados de planificar un tiroteo masivo en escuelas con ayuda de la IA

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, acusados de planificar un posible tiroteo masivo en establecimientos educativos mediante consultas a una plataforma de inteligencia artificial. El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional tras una alerta emitida por el FBI.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” inició las actuaciones bajo directivas de la Fiscalía Federal de esa ciudad. La alerta advertía sobre un usuario que, a través de ChatGPT, habría afirmado tener armas, explosivos y municiones, además de contar con un plan detallado para perpetrar un ataque en escuelas de la zona.

A partir de las tareas investigativas y con una orden del Juzgado Federal de Garantías, los efectivos allanaron el domicilio señalado, con apoyo de la Sección Explosivos local.

Durante el procedimiento, los gendarmes secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas que, de acuerdo con la información oficial, reflejarían la planificación logística del presunto atentado. También incautaron diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos machetes, facas, barretas y cuchillos, además de un bidón metálico para transportar combustible.

En el lugar también encontraron un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por orden judicial, los dos hombres fueron detenidos y quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la magistratura interviniente.

La investigación busca establecer las circunstancias del caso y el alcance de la presunta planificación. Hasta el momento, la información oficial difundida no precisa si existían establecimientos educativos identificados como objetivos concretos ni si había una fecha prevista para el supuesto ataque.