El Gobierno nacional salió a desmentir las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y ratificó su respaldo al funcionario en medio de la incertidumbre financiera, marcada por la suba del dólar y el repunte del riesgo país.

Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó de manera explícita cualquier cambio en el equipo económico y destacó el papel del ministro en la gestión de Javier Milei. "Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer. El ministro Caputo es uno de los ministros más importantes de este gobierno", afirmó.

Ravier sostuvo que la tarea del titular de Economía fue central para ordenar la situación que, según describió, recibió la actual administración en diciembre de 2023. De esta manera, la Casa Rosada buscó despejar las versiones sobre posibles diferencias internas y transmitir continuidad en el rumbo económico.

El Gobierno atribuyó la volatilidad al contexto internacional

Al referirse al comportamiento del riesgo país, el vocero recordó que el indicador se encontraba por encima de los 2.500 puntos al inicio de la gestión de Milei y destacó que, tras las medidas económicas implementadas, había descendido por debajo de los 500 puntos antes del reciente repunte.

Para explicar la tensión de los mercados, Ravier apuntó al escenario internacional y mencionó las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, el fuerte incremento del precio del petróleo y las decisiones de política monetaria de las principales economías.

En particular, señaló que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo recurrieron a subas de tasas de interés para contener la inflación, una política que, según explicó, tiene consecuencias sobre países como la Argentina. También mencionó la situación de Brasil, Uruguay y Chile como ejemplos del impacto que atraviesa la región.

"Sabemos que hay un contexto global complejo, de mucha incertidumbre. Estamos ante un impacto de la guerra de Medio Oriente, el impacto en el precio del petróleo que prácticamente se duplicó y la manera en que tanto la Unión Europea como la Reserva Federal de los Estados Unidos han atacado el problema de la inflación subiendo las tasas de interés", sostuvo.

La defensa del programa económico

El funcionario defendió las medidas adoptadas por el Gobierno y planteó que la situación actual sería mucho más compleja si la Argentina todavía tuviera los niveles de déficit fiscal y energético que, según su diagnóstico, existían al comienzo de la gestión.

En ese sentido, sostuvo que, con un déficit fiscal superior a los cinco puntos del producto y un elevado déficit cuasifiscal, el país habría tenido que recurrir al endeudamiento para financiar sus cuentas en un contexto internacional de tasas de interés elevadas.

También cuestionó el esquema del denominado barril criollo y aseguró que mantenerlo habría profundizado los problemas energéticos frente al aumento de los precios internacionales.

Como contrapartida, destacó el crecimiento del sector energético y su capacidad exportadora como una de las principales fuentes de ingreso de divisas. Según Ravier, ese dinamismo contribuye a sostener el mercado cambiario y permite afrontar las presiones externas con mejores condiciones que en años anteriores. "Hoy en su lugar tenemos un sector energético pujante, con un dinamismo exportador que no tuvimos durante muchísimo tiempo. Ese dinamismo exportador genera divisas y esas divisas nos están permitiendo sostener el tipo de cambio", afirmó.

Finalmente, el vocero aseguró que el mercado cambiario se mantiene relativamente estable y ratificó la continuidad del programa de estabilización. Además, sostuvo que la inflación seguirá una tendencia descendente, aunque reconoció que ese proceso no necesariamente se reflejará en una baja todos los meses. "Hoy la Argentina tiene un contexto difícil, pero el mercado de cambios está relativamente tranquilo, el dólar está relativamente estable y seguimos apostando a un programa de estabilización exitoso que va a seguir haciendo que la inflación siga bajando", concluyó.