El Senado de la Nación debatirá este jueves en el recinto el proyecto de ley contra la ludopatía y la regulación de las apuestas en línea, una iniciativa clave que apunta a cortar la omnicanalidad publicitaria de las plataformas de juego virtual, proteger a niños, niñas y adolescentes y bloquear los sitios clandestinos.

El debate llega al recinto tras el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, donde oficialismo y oposición negociaron en Labor Parlamentaria el esquema de votación: ratificar el texto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024 —para evitar que pierda estado parlamentario— y avanzar en paralelo con modificaciones técnicas consensuadas entre las bancadas.

El corazón de la discusión gira en torno a la fuerte exposición a la que están sometidos los jóvenes y el público general frente a la promoción de los casinos y casas de apuestas digitales. En los últimos años, firmas de alcance internacional como Betsson o Betano, entre otras operadoras del sector, desplegaron una estrategia de marketing masiva en todo el país.

Su presencia excede largamente los anuncios en redes sociales o las tandas de la televisión abierta y por cable con alcance nacional: estas plataformas ocupan hoy el pecho de las camisetas de los clubes más populares del fútbol argentino, dan nombre a torneos oficiales, dominan la cartelería estática alrededor de los campos de juego y se extienden en grandes anuncios luminosos y afiches en puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires y distintos centros urbanos.

El proyecto en debate propone una restricción severa —y prohibición en múltiples soportes— de la publicidad, el patrocinio y la promoción de juegos de azar y apuestas en línea en medios audiovisuales, plataformas digitales, espectáculos deportivos y espacios públicos, además de vetar la participación de deportistas, influencers y figuras públicas en campañas de captación de apostadores.

Bloqueo de sitios ilegales y protección de menores

Además del freno a la publicidad, el paquete legislativo contempla herramientas concretas para reducir la accesibilidad de los menores de edad a las billeteras y plataformas de juego:

Bloqueo exprés de sitios clandestinos: El oficialismo impulsa facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para bloquear en un plazo máximo de 24 horas aquellas páginas web denunciadas por operar sin autorización oficial.

Control de identidad y medios de pago: Se busca reforzar los mecanismos de verificación biométrica para impedir el ingreso de menores de 18 años y restringir el uso de tarjetas de crédito o cuentas vinculadas a asignaciones sociales.

Prevención y asistencia: El texto promueve campañas de concientización sobre la ciberludopatía infantil y juvenil, una problemática sobre la que la Conferencia Episcopal Argentina advirtió ayer en el Senado al reclamar urgencia para sancionar la norma.

La sesión de este jueves definirá si el Congreso logra finalmente convertir en ley un marco regulatorio nacional para una actividad que hasta ahora operaba con normativas fragmentadas entre las distintas jurisdicciones provinciales.