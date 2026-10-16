Comenzó el juicio oral contra un exrelator del Superior Tribunal acusado de violencia de género

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dio inicio este viernes 16 de octubre al juicio oral y público contra Marcelo Guzmán, exrelator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, acusado por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género.

El caso tuvo una amplia repercusión en toda la provincia debido a la gravedad de los hechos denunciados y al rol institucional que ocupaba el acusado dentro del Poder Judicial al momento de ser imputado.

Durante la apertura del debate, la fiscal de Género, Paula Schapochnik, expuso formalmente la acusación contra el exfuncionario. En su intervención, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además dejar constancia de su reserva sobre otros dos hechos que el tribunal consideró prescriptos, al sostener que la resolución que extinguió la acción penal por el paso del tiempo aún no se encuentra firme.

Al momento de la declaración indagatoria, Guzmán decidió abstenerse de declarar. Posteriormente, la denunciante, Carla Kirstein, prestó su testimonio mediante videoconferencia desde la provincia de Chaco, donde repasó en detalle los episodios de violencia sufridos. La jornada se completó con las declaraciones de la hija mayor de la víctima, la médica psiquiatra María de los Ángeles Heredia y la perito psiquiatra María Cristina Hernández.

El tribunal —presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla e integrado por los vocales Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón— dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 19 de octubre a las 9 horas, cuando continuará la ronda de testimonios.