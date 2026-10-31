Con desembarco de tropas y fuego naval simulado, la Armada realizó un ejercicio anfibio en el Canal Beagle

El adiestramiento se desarrolló en el sector de Punta Remolino e incluyó desembarcos, maniobras terrestres, prácticas de tiro de combate y apoyo de fuego naval simulado, con participación de unidades de la Armada Argentina.
Tierra del Fuego31/10/2026

Armada Argentina en el Canal beagle

El Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (BIM4), dependiente de la Brigada de Infantería de Marina Austral, participó de un ejercicio anfibio en el sector de Punta Remolino, en el Canal Beagle, como parte de las actividades de adiestramiento operacional.

Las maniobras contaron con la participación de las lanchas rápidas ARA “Indómita” y ARA “Intrépida”, junto con las lanchas patrulleras ARA “Baradero” y ARA “Concepción del Uruguay”, todas pertenecientes a la División de Patrullado Austral.

El ejercicio comenzó con el desembarco de las tropas mediante botes de asalto. Posteriormente, los efectivos realizaron una aproximación terrestre y establecieron una base de patrulla, para luego ejecutar prácticas de tiro de combate a nivel Compañía, mediante una maniobra ofensiva con ataques simultáneos y apoyo de fuego de morteros del propio BIM4.

Maniobras de apoyo de fuego naval

Durante el adiestramiento también se llevaron adelante maniobras de apoyo de fuego naval simulado. En ese marco, las lanchas patrulleras realizaron disparos con ametralladoras de 12,7 milímetros, mientras que las lanchas rápidas efectuaron prácticas con sus cañones de proa.

Una vez alcanzados y consolidados los objetivos previstos, el personal realizó el reembarco final mediante los botes de asalto.

Según informó la Armada Argentina, la actividad permitió consolidar la interoperabilidad entre las unidades navales y de Infantería de Marina, además de reforzar las capacidades operativas del personal y la respuesta ante distintos escenarios en la región austral.

Armada Argentina Beagle

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