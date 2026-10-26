Ushuaia | Intentaron pagar el alojamiento y comprar ropa con comprobantes truchos y terminaron detenidos

Dos personas fueron aprehendidas en Ushuaia acusadas de estafar a un establecimiento comercial mediante comprobantes de transferencias bancarias apócrifos.

El hecho ocurrió en un local de calle Harem al 800, donde personal de la Comisaría Primera intervino tras un llamado al 101, debido a que dos personas habrían utilizado esos comprobantes para simular el pago de alojamiento y la compra de prendas de vestir.

Los aprehendidos fueron identificados como Sebastián Matías Villalobos, de 27 años, y Jorgelina Beatriz Valdez, de 45, quienes quedaron bajo causa de estafa.

El Ministerio Público Fiscal avaló las aprehensiones en el marco de la Ley Provincial N° 792 de Flagrancia y continúa con las actuaciones correspondientes.