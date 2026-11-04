Investigan a un hombre por intentar raptar a una niña en Ushuaia y analizan otras causas por grooming

El Ministerio Público Fiscal solicitó investigar a un hombre acusado de intentar llevarse por la fuerza a una niña de 12 años en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). El imputado permanece detenido y será indagado este miércoles por la Justicia.

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Según la presentación de la Fiscalía, el hecho habría ocurrido el lunes 2 de noviembre alrededor de las 13:40, cuando la menor regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del almuerzo.

En esas circunstancias, el hombre se habría interpuesto en su camino, la habría sujetado del brazo y del hombro, e intentado besarla y llevársela del lugar, pese a la resistencia de la niña. La Fiscalía busca determinar si el acusado intentó retenerla mediante el uso de fuerza o amenazas, con la presunta intención de atentar contra su integridad sexual.

La causa se inició mediante un procedimiento de flagrancia, utilizado cuando una persona es sorprendida durante la comisión de un presunto delito o inmediatamente después. Sin embargo, debido a la existencia de otras investigaciones vinculadas con el imputado, se resolvió que el caso continúe por el procedimiento judicial ordinario, que permite un análisis más amplio de los hechos.

Otras causas bajo investigación

El Ministerio Público Fiscal también solicitó que se evalúe la posibilidad de reunir otras causas que tramitan en distintos juzgados y que involucrarían al mismo hombre. En esos expedientes se investigan presuntos delitos de grooming (acoso sexual a menores a través de medios digitales) y amenazas.

El objetivo del pedido es determinar si corresponde que las investigaciones avancen de manera conjunta, para permitir una evaluación integral de los hechos denunciados.

La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, que deberá disponer las próximas medidas de investigación.