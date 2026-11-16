La Municipalidad de Río Grande reportó actos de vandalismo en el Centro Comunitario Municipal (CCM) del barrio Perón y en el Centro de Atención Vecinal del barrio Malvinas Argentinas.

Según informaron desde el Ejecutivo local, en ambos espacios se constataron daños en las instalaciones, principalmente la rotura de vidrios. Aunque no se registró la sustracción de elementos, los destrozos ocasionaron daños materiales en edificios destinados al encuentro y al desarrollo de actividades barriales.

Desde el Municipio repudiaron este tipo de acciones, al considerar que afectan espacios de uso comunitario donde la infraestructura y el mantenimiento representan un esfuerzo de toda la comunidad. En ese sentido, solicitaron la colaboración de los residentes para preservar las instalaciones y garantizar la continuidad de las actividades que allí se desarrollan.