Río Grande: vandalizaron dos centros comunitarios y rompieron los vidrios de las instalaciones
La Municipalidad de Río Grande reportó actos de vandalismo en el Centro Comunitario Municipal (CCM) del barrio Perón y en el Centro de Atención Vecinal del barrio Malvinas Argentinas.
Según informaron desde el Ejecutivo local, en ambos espacios se constataron daños en las instalaciones, principalmente la rotura de vidrios. Aunque no se registró la sustracción de elementos, los destrozos ocasionaron daños materiales en edificios destinados al encuentro y al desarrollo de actividades barriales.
Desde el Municipio repudiaron este tipo de acciones, al considerar que afectan espacios de uso comunitario donde la infraestructura y el mantenimiento representan un esfuerzo de toda la comunidad. En ese sentido, solicitaron la colaboración de los residentes para preservar las instalaciones y garantizar la continuidad de las actividades que allí se desarrollan.
Murió Brian Tracy, referente mundial del desarrollo personal y reconocido en las redes sociales
La Armada recalificó a sus nadadores de rescate en Ushuaia con exigentes simulacros nocturnos y operaciones aeronavales
Docentes del SUTEF van al paro por 36 horas
Explotó una sirena de Bomberos en Ushuaia y los restos dañaron viviendas y vehículos
Marcela Pagano acusó a Martín Menem de corrupción y lo trató de "traidor"